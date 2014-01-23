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هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب جنوب غرب السعودية

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هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب جنوب غرب السعودية هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب جنوب غرب السعودية

أعلن مدير عام المركز الوطنى للزلازل فى ، أن هزة أرضية وصلت قوتها 5.1 درجة ضربت مساء اليوم الخميس منطقة جازان جنوب غرب المملكة.

وقال مدير عام المركز الوطنى للزلازل، المهندس هانى زهران فى بيان له وزع مساء الخميس: "إن الهزة بلغت قوتها 5.1 درجة وكانت على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 50 كيلومترًا شمال شرق جازان على الحدود مع اليمن".

وأوضح أن "تأثير الهزة، التى وقعت عند الساعة السادسة "3 بتوقيت جرينتش"، امتد إلى منطقتى عسير ونجران، حيث شعر بها السكان".

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