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تنفيذ 200 حكم قضائى متنوع فى نجع حمادى

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تنفيذ 200 حكم قضائى متنوع فى نجع حمادى تنفيذ 200 حكم قضائى متنوع فى نجع حمادى

تمكنت وحدة مباحث نجع حمادى من تنفيذ 200 حكم قضائى متنوع خلال حملة أمنية استمرت 24 ساعة، حيث تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى بقيام حملة أمنية استهدفت ضبط الهاربين من أحكام قضائية، قادها النقيب محمد حسن أبو قريع، معاون مباحث نجع حمادى، وتمكنت الحملة من تنفيذ 200 حكم قضائى متنوع، من بينهم القبض على حسن.م، الهارب من 48 حكما قضائيا متنوعا، والقبض على سعد.خ ، ومحمد.ا.م ، الهاربين من أحكام قضائية بالسجن 10 سنوات لكل منهما، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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