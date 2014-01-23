أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل تجديد حبس 35 إخوانيا لجلسة الخميس لدواعٍ أمنية بطنطا

Google+ Print
تأجيل تجديد حبس 35 إخوانيا لجلسة الخميس لدواعٍ أمنية بطنطا تأجيل تجديد حبس 35 إخوانيا لجلسة الخميس لدواعٍ أمنية بطنطا

قررت محكمة طنطا اليوم الخميس تأجيل نظر حبس 35 من جماعة الإخوان إلى جلسة الخميس المقبل لدواعٍ أمنية مع استمرار حبسهم.

كانت المحكمة قد نظرت اليوم نظر تجديد 35 من جماعة الإخوان، إلا أنها أرجأت القرار إلى الخميس المقبل مع استمرار حبسهم لدواعٍ أمنية وتم نقل المتهمين فى حراسة أمنية مشددة إلى سجن طنطا.

للمزيد من أخبار المحافظات..
>بعد غد.. أتوبيسات النقل الداخلى مجاناً بأسوان للاحتفال بـ 25 يناير

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالمنوفية

إعادة فتح طريق الأقصر – نجع الطويل بعد إغلاقه من قبل السائقين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365