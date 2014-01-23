تأجيل تجديد حبس 35 إخوانيا لجلسة الخميس لدواعٍ أمنية بطنطا

قررت محكمة طنطا اليوم الخميس تأجيل نظر حبس 35 من جماعة الإخوان إلى جلسة الخميس المقبل لدواعٍ أمنية مع استمرار حبسهم.

كانت المحكمة قد نظرت اليوم نظر تجديد 35 من جماعة الإخوان، إلا أنها أرجأت القرار إلى الخميس المقبل مع استمرار حبسهم لدواعٍ أمنية وتم نقل المتهمين فى حراسة أمنية مشددة إلى سجن طنطا.

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