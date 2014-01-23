"برج مغيزل" تنتظر 12 صياداً قادمين من تونس عقب الإفراج عنهم

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، فى انتظار 12صياداً مصرياً قادمين من تونس كانوا محتجزين عقب إلقاء قوات خفر السواحل التونسية القبض عليهم عقب إطلاق خفر السواحل النيران على المركب، مما أدى لمصرع أنيس إبراهيم "قبطان المركب" وإصابة خمسة آخرين وتم دفن جثمان قبطان المركب فى الأسبوع قبل الماضى عقب عودة الجثمان من تونس.

واحتجزت السلطات التونسية 4 من الصيادين حتى تنتهى قضية مركب "أبو أنيس" التى كانوا على متنها لاحتجازها بتهمة اختراق المياه الإقليمية التونسية.

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