القبض على "تربى" رفض دفن جثة عجوز لعدم دفع مقابل مادى كبير بالأقصر

ألقت مباحث أرمنت غرب الأقصر القبض على لحاد "تربى" رفض دفن جثة عجوز، بسبب رفض ذوى المتوفية دفع مبلغ كبير له مقابل الدفن، وذلك بأرمنت الحيط غرب المحافظة، حيث تلقى اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر إخطارا بالواقعة من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد تلقيه بلاغا من سيد محمد بربرى عبد المنعم 50 سنة، ويعمل شيخ معهد أزهرى بقرية الضبعية ومقيم أرمنت الحيط، أكد فيه أن والدته توفاها الله، وتوجه للحاد القرية ويدعى العزب جاد الرب محمد فراج 40 سنة ومقيم أرمنت الحيط، لدفن والدته، إلا أن اللحاد، رفض دفن الجثة إلا بعد قيام ذوى المتوفية بدفع مبلغ مادى 500 جنيه مقابل الدفن.

وعلى الفور انتقل النقيب مصطفى مطر رئيس نقطة أرمنت الحيط ويرافقه ملازم أول خالد أبو زيد معاون المباحث، إلى موقع البلاغ وتبين صحته، وتم الاستعانة بآخر من قرية مجاورة لدفن الجثة، وتبين من التحريات أن ما فعله اللحاد مخالف لعادات وتقاليد القرية، وأن المقابل المادى للدفن لا يتعدى 200 جنيه، وتم ضبط اللحاد وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى تتولى التحقيقات.

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