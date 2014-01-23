ضبط 5 من عناصر الإخوان متهمين بحرق سيارة شرطة ومحلات بكفر الدوار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل بإشراف اللواء محمد حبيب، مساعد الوزير، مدير أمن البحيرة، من ضبط 5 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، والمطلوب ضبطهم لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف، وحرق سيارة شرطة بمدينة كفر الدوار.

وقالت مديرية أمن البحيرة، إن حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، ضمت العميد محمد خريصة رئيس المباحث، والعميد محمد عمار رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد حمادى رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار وتمكنت من ضبط 5 من كوادر تنظيم الإخوان وهم "أحمد ع م"، "طارق ب ن"، "ضياء س م"، "أمير م ع"، "حمدى م ع"، وبحوزتهم زجاجة مولوتوف وتحرر عن ذلك المحضر رقم 670 جنح القسم وجارى العرض على النيابة.

وكانت قد اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين عدد من أهالى مدينة كفر الدوار وجماعة الإخوان خلال مسيرة للجماعة بمحيط مبنى مجلس المدينة.

وقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة الإخوانية بالقوة وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما قام أهالى المدينة بمطاردة عناصر الإخوان فى الشوارع الجانبية وسط حالة من الكر والفر.

وأسفرت الاشتباكات التى استخدم فيها البنادق الخرطوش وقنابل المولوتوف عن إصابة العشرات بينهم 3 من رجال الشرطة، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام بالإضافة إلى إحراق عدد من المحلات الواقعة فى محيط الاشتباكات إلى جانب إحراق سيارة شرطة.

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