وزيرة الصحة تعقد اجتماعا موسعا لبحث مشاكل تكليف الأطباء

عقدت د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم الخميس، اجتماعاً بين قيادات الوزارة ومسئولى التكليف مع ممثل من نقابة الأطباء وأطباء الامتياز المتقدمين لحركة التكليف دفعة 2012 وأطباء التكليف الحاليين دفعة 2010، 2011؛ وذلك لبحث مطالبهم.

وأكدت قيادات الوزارة خلال الاجتماع أن سياسة الوزارة تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف لكل الأطباء، وفـى نفس الوقــت سد احتياجات الـوزارة مـن القــوى البشريـة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستمعت قيادات الوزارة ومسئولو التكليف لجميع متطلبات الأطباء وتم التوافق على عدد من الصيغ التى تلبى مطالبهم، وأكدت الوزارة عدم توانيها عن تلبية احتياجات جميع أعضاء الفريق الصحى بما يحقق المصلحة العامة وينعكس إيجابا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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