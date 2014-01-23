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رئيس "الثقافى القبطى": مجدى يعقوب أكثر الأطباء إنجازا فى زرع القلب

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رئيس "الثقافى القبطى": مجدى يعقوب أكثر الأطباء إنجازا فى زرع القلب رئيس "الثقافى القبطى": مجدى يعقوب أكثر الأطباء إنجازا فى زرع القلب

قدم الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، الشكر إلى البابا تواضروس الثانى، لرعايته الثقافة والخدمة الإنسانية.

وقال فى كلمته باحتفالية المركز الثقافى القبطى، لتكريم الدكتور مجدى يعقوب "فى هذه اللحظات التاريخية التى يسجلها العالم بأحرف من نور نشكر الله الذى جاء بنا إلى هذه الساعة لإهداء جائزة المركز للثقافة والعلوم لمن يستحقها نهديها لابن بار خدم الإنسانية وهو السير مجدى يعقوب".

وأضاف أرميا، أن يعقوب لا ينقصه تكريم أو جوائز، فهو حامل لقب أكثر أطباء العالم إنجازًا فى عمليات زرع القلب، لأنه قام بـ2000 عملية فى 25 عامًا، وحصل على عدد من الأوسمة وأطلقت عليه أميرة ويلز ملك القلوب، كما دخل موسوعة جينس فى عام 1980 لقيامه بمائة عملية قلب هذا العام، وحصل على العديد من الجوائز والألقاب العالمية، وقد طلب منه تونى بلير عمل منظومة فى التأمين الصحى فى بريطانيا.

وسرد رئيس المركز الثقافى القبطى تاريخ الدكتور مجدى يعقوب والأوسمة والألقاب التى حصل عليها خلال حياته، وعقب انتهاء كلمته تم عرض فيلم وثائقى عن المركز الثقافى القبطى.

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