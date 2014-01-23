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جنينة والأسوانى وعبد الخالق وإسحق وفهمى فى عزاء شقيق حسام عيسى

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جنينة والأسوانى وعبد الخالق وإسحق وفهمى فى عزاء شقيق حسام عيسى جنينة والأسوانى وعبد الخالق وإسحق وفهمى فى عزاء شقيق حسام عيسى

حضر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والروائى الدكتور علاء الأسوانى، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق، وجمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وكريمة الحفناوى، والمهندس بشير عقيل، وجورج إسحق إلى عزاء شقيق الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وذلك فى مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

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