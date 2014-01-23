إغلاق مبنى وزارة التعليم العالي اليمينة بعد اعتداء جندي على موظف بالوزارة

بدأ موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية أمس اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل ضباط وأفراد الكتيبة العسكرية التابعة للواء 314 المرابطة في مبنى الوزارة الجديد الموجود في حي الزراعة.

وأكد الموظفون في بيان لهم صدر أول أمس أنهم لن يعودوا إلى العمل في مبنى الوزارة الجديد إلا بعد رحيل جميع أفراد الكتيبة التابعة للواء 314 واستبدالهم بحراسة المنشئات.

وأوضح البيان الصدر عن موظفي الوزارة أن حادثة الاعتداء على أحد مدراء العموم من قبل عدد من الجنود يوم الإثنين الماضي ليست الأولى، فقد سبقها العديد من الاعتداءات على الموظفين والموظفات بالوزارة، فضلاً عن الاستفزازات الكثيرة التي تطال المترددين على الوزارة، ومحاولات ابتزازهم خصوصاً من هيئة التدريس بالجامعات.

البيان أشار إلى أن الوزارة تحولت لى ثكنة عسكرية، ولم يعد بإمكان الموظفين ممارسة أعمالهم اليومية بصورة طبيعية.

وناشد الموظفين وزير الدفاع بسرعة نقل الكتيبة العسكرية إلى منطقة أخرى، قبل أن تحدث أمور لا تحمد عقباها، مهيبين بوزير التعليم العالي التحرك العاجل لمتابعة تنفيذ ذلك، محملين وزيري التعليم والدفاع مسئولية إغلاق الوزارة وتعطيل العمل فيها إلى حين إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.