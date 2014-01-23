أمينة تفتتح مؤتمر مهرجان الغردقة بأغنية الجيش

على هامش مهرجان الغردقة للأسبوع الثقافي الروسي أقيم مؤتمر صحافيّ للإعلان عن نتائج ومجهودات المهرجان، بحضور عدد من سفراء الدول المشاركة، منها أذربيجان وكازاخستان وكوريا الجنوبية والوزير المفوّض في روسيا، إضافة إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقد حرص على الحضور عددٌ من الفنانين المشاركين في المهرجان، منهم عمرو عبد العزيز ونادر أبو الليف وشريف باهر ورامي وحيد وريهام حلمي والمطربة أمينة التي قدّمت مفاجأة في بداية المؤتمر، حيث غنت أغنيتها الجديدة عن الجيش المصري، ما أثار إعجاب الحضور، وعلى رأسهم محافظ الغردقة اللواء أحمد عبد الله الذي قدم الشكر لأمينة على هذه اللفتة.

وتحدث المحافظ خلال المؤتمر عن المجهودات التي بذلتها كلّ الأطراف للوصول بالمهرجان إلى هذه الصورة المميزة التي تعكس جهود جميع القائمين على المهرجان وتصل به إلى تحقيق الهدف الأساسي في تنشيط السياحة الروسية باعتبارها الوافد الأهمّ للسياحة في البحر الأحمر، كما يهدف إلى تأكيد عمق العلاقات المصرية الروسية؛ وهو ما أكده أيضاً فتحي طوغان رئيس الدورة السادسة للمهرجان، إذ تحدّث عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتي وصلت بشكل رسمي إلى 70 عاماً من العلاقات، بالرغم من أن عمقها التاريخي أكبر من ذلك.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر استمرّت حوالى ساعة، وجّه بعدها المحافظ الشكر إلى كلّ الحضور، وانتقل في جولة بمحافظة الغردقة حيث أقيم المؤتمر في نفس يوم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

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