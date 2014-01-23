أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"إيجاس" تحسم العروض المقدمة لإقامة مرافق لاستيراد الغاز نهاية الشهر الجارى

Google+ Print
"إيجاس" تحسم العروض المقدمة لإقامة مرافق لاستيراد الغاز نهاية الشهر الجارى "إيجاس" تحسم العروض المقدمة لإقامة مرافق لاستيراد الغاز نهاية الشهر الجارى

تحسم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنهاية الشهر الجارى العروض المقدمة من 4 شركات لإقامة مرفأ لتسبيل الغاز المسال الذى تعتزم استيراده والسماح للقطاع الخاص بتوريده للسوق المحلى.

وقال مسئول بارز فى إيجاس، إن الشركة تلقت عروضا من شركات مصرية وهندية ونرويجية وماليزية، لإنشاء مرفأ يتضمن وحدة لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته.

وأضاف المسئول، أن إنشاء مرفأ لاستيراد الغاز بتسهيلاته سيستغرق على الأقل فترة زمنية لن تقل عن 6 أشهر، وبالتالى من المنتظر أن تصل أولى شحنات الغاز مع الربع الأخير من العام المقبل.

وتستطيع تصدير الغاز الطبيعى المسال، ولكن لا يمكنها استيراده بدون مرافئ الاستقبال التى يوجد فيها نقص على مستوى العالم.

وتخطط الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتوفير كميات من الغاز تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لصالح محطات الكهرباء خلال فترات الصيف.

وكانت الهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات قد طرحتا مناقصة عالمية للإنشاء محطة لتغير الغاز المسال، بما يستهدف تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية ولم تنجح تلك المناقصات فى التوصل إلى تناسب قطاع البترول.

وظلت الشركة القابضة للغازات الطبيعية تدرس على مدار الشهور الماضية عروض الشركات المتقدمة، لإنشاء محطة عائمة لتغيز الغاز المسال المستورد، فى حالة من التعتيم عليها.

وتتطلب لعمليات استيراد الغاز وجود محطة لتغيير الغاز المسال خاصة وأن مصر لم تكن دولة مستوردة، ويتطلب وجود عدد من الإجراءات لإتمام عمليات الاستيراد، من خلال إنشاء تلك المحطات العائمة.

وتعمل 4 شركات عالمية فقط فى مجال إنشاء المحطات العائمة لتغير الغاز المسال، منها شركة "جولار" وشركة "أكسيلريت" وشركة أخرى نرويجية لتحويل الغاز إلى حالته الغازية.

لمزيد من أخبار الاقتصاد
>البترول: توزيع 2ر1 مليون كارت ذكى لشراء البنزين والسولار والمازوت

"اتحاد الصناعات": لا بديل عن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت

اقتصادية الوفد: إقرار الدستور ينعش الاقتصاد مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الاثنين 3 أبريل 2017

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية