زعزوع يفتتح الجناح المصري في فعاليات المعرض السياحي العالمي بمدريد

كتب : عبده ابو غنيمة منذ 52 دقيقة

افتتح هشام زعزوع، وزير السياحة، الجناح المصري المشارك في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمعرض السياحي العالمي "الفيتور" الذي يقام سنويًا في العاصمة الإسبانية مدريد ويعد من أهم الملتقيات العالمية التي يشارك فيها كبار صانعي القرار في مجال السياحة من مختلف بلاد العالم، حيث يشارك فيها هذا العام حوالي 170 دولة و9 آلاف شركة سياحية.

وأكد بيان أصدرته وزارة السياحة اليوم أن مصر تشارك العام الحالي بجناح مساحته 360 مترًا مربعًا يضم 13 شركة سياحية وجناحين لمصر للطيران وجناحًا للاتحاد المصري للغرف السياحية.