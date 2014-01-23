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على مدار 4 أيام .."المجلس الوطني" يحتفل بثورة يناير ببرنامج ثقافي وفني

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على مدار 4 أيام .."المجلس الوطني" يحتفل بثورة يناير ببرنامج ثقافي وفني على مدار 4 أيام .."المجلس الوطني" يحتفل بثورة يناير ببرنامج ثقافي وفني

كتب : عمرو حامد منذ 53 دقيقة

أعلن "المجلس الوطني المصري" عن تنظيم أحتفالية بثورة 25 يناير علي مدار 4 أيام من 25 الي 28 يناير ، بمشاركة عدد من كبار المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير وأيدوها وذلك بمقر المجلس 28 شارع السبع سواقى المتفرع من شارع بستان الخشاب بالقصر العينى.

و تتضمن الاحتفالية برنامج ثقافي وفكري وفني لعدد من الفنانين حيث تبدأ الاحتفالية في مساء يوم 25 يناير بمعرض الصور لثورة 25 يناير تحت شعار سجل يا زمان ويعقبها ندوة بعنوان "لماذ غابت رؤية الثورة " ويديرها الدكتور أحمد طه النقر المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير والدكتورة نيفين مسعد والدكتور محمد السعيد أدريس ، والدكتور يحي القزاز القيادي بحركة كفاية ، والدكتور مجدي الجزيري ، وعمرو عز القيادي بتكتل القوي الثورية ، ومحب دوس أحد مؤسسي حملة تمرد .

كما ينظم المجلس في اليوم الثاني من الاحتفالية : ندوة بعنوان ظاهرة المشاركة الواسعة للمراة من 25 يناير حتى استفتاء2014.

يتحدث فيها عدد من القيادات والشخصيات العامة السياسية والفنية وهم شاهندا مقلد ، الفنانة أثار الحكيم ، نور الهدي زكي ، الفنانة تيسير فهمي ، فريدة النقاش ، أقبال بركة بالاضافة الي الكاتب جلال عارف .

كما يتضمن اليوم الثالث ندوة بعنوان مأزق التنمية فى من 25 يناير 2011 حتى الان ويتحدث فيها للدكتور عبد الخالق فاروق والدكتور ممدوح حمزة و المهندس ناجي كامل

وتتختم الاحتفالية في يومها الرابع بسهرة فنية يشارك فيها عدد من الشعراء والفنانين في مقدمتهم الشاعر الكبير سيد حجاب والشاعر الشاب سعد العوادلى من دمياط بالأضافة الي الفنانين عزة بلبع و أحمد إسماعيل و زينب بركات و ياسمين و فرقة ساكسونيا من الاسكندرية

وأكد المجلس الوطني في بيان له علي انه يتقدم بالتهنئة للشعب وكل قواه الوطنية والثورية بحلول الذكري الثالثة لثورة 25 يناير ويعاهد الشعب ان يبقى وفياً لمبادئ ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية واهداف ثورة 30 يونيه فى الاستقلال الوطنى والانتماء العربى مطالبا الرحمة للشهداء الأبرار مع التقدير الكامل لشباب االثورة

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