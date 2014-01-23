"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" تنشئ غرفة عمليات الثالثة لثورة 25 يناير

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونه منذ 34 دقيقة

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيلها غرفة عمليات وشبكة لتقديم الدعم القانوني عن المتظاهرين سلمياً يوم السبت الموافق 25 يناير 2014, وذلك عبر وحدة العمل الميداني بالمنظمة وعدد من القانونيين المتواجدين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقي أية شكوى تتعلق بأية أحداث عنف أو اشتباكات دموية على خلفية المظاهرات والتي من المتوقع تنظيمها بالقاهرة والمحافظات.

وكانت هناك مجموعة من الدعوات تم إطلاقها عبر جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى المناصرة لها للتظاهر يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2014 وذلك في الذكري الثالثة للثورة،.

و قررت المنظمة تشكيل وحدة للدعم القانوني للمتظاهرين سلميا، للتأكيد على حق المواطنين في ممارسة كافة حقوقهم المعنية بأشكال التجمع السلمي المنصوص عليها في المعايير المحلية والمعايير المتعارف عليها دوليا والمعترف بها داخليا والملزمة لمصر، وللتصدي لأي محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات أو أية جهات رسمية.

واكدت على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، وعليه تحث المصريين جمعيا على المشاركة في حوار سياسي يصل بالبلاد إلى بر الأمان ويجنبها مشاكل التفكك لتفويت الفرصة على من يريد إحراق هذا البلد.