مصدر بمستشفى الطلبة بالإسكندرية: قتيل و5 مصابين حصيلة أحداث الاشتباكات

كتب : مروة مرسي منذ 21 دقيقة

قال مصدر طبي داخل مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية، لـ"الوطن"، إن عدد المصابين ارتفع إلى خمسة من بينهم مصاب بطلق ناري في "الفخد" يدعى "محمد إمام"، وتجرى الآن عملية جراحية له لإخراج الطلقة، فيما تم إسعاف 4 طلاب مصابين باختناقات إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كانت مستشفى طلبة الجامعة استقبلت قتيلا من الاشتباكات بطلق في الرأس، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة.

ووصلت تعزيزات من قوات الجيش أمام المجمع النظري بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية، منذ قليل، لتأمين المنطقة ومنع وصول مسيرات طلابية إلى المجمع، وتفريق المتظاهرين بالداخل.

وأغلقت مدرعات الجيش الشوارع المؤيدية إلى المجمع النظري، ومكتبة الإسكندرية، فيما سادت حالة من الهدوء بعدما نقل الطلاب المصابون إلى مستشفي طلبة الجامعة.