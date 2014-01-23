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الصحة تناقش مطالب أطباء التكليف

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الصحة تناقش مطالب أطباء التكليف الصحة تناقش مطالب أطباء التكليف

كتب : طارق عبد العزيز منذ 16 دقيقة

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعا بين قيادات الوزارة ومسؤولي التكليف، مساء اليوم، مع ممثل من نقابة الأطباء وأطباء الامتياز المتقدمين لحركة التكليف دفعة 2012، وأطباء التكليف الحاليين دفعة 2010، 2011، وذلك لبحث مطالبهم.

وأكدت قيادات الوزارة، خلال الاجتماع، أن سياسة الوزارة تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف لكل الأطباء، وفـي نفــس الوقــت سـد احتياجات الـوزارة مـن القــوى البشريـة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستمعت قيادات الوزارة ومسؤولو التكليف لجميع متطلبات الأطباء، وتم التوافق على عدد من الصيغ التي تلبي مطالبهم، وأكدت الوزارة عدم توانيها عن تلبية احتياجات جميع أعضاء الفريق الصحي بما يحقق المصلحة العامة، وينعكس إيجابا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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