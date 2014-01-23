خفض أسعار تذاكر الطيران الوافدة للأقصر من إسبانيا 100يورو

علم " اليوم السابع " أن وزير السياحة هشام زعزوع سيعلن خلال مشاركته حاليا بالمعرض السياحى "الفيتور" بأسبانيا، عن خفض سعر تذكرة الرحلة الوافدة للأقصر من العاصمة الأسبانية مدريد وبرشلونة لـ350 يورو بدلا من 450 يورو بداية فبراير المقبل استعدادا لموسم الإجازات بأسبانيا، على أن تتحمل وزارتا السياحة والطيران فرق السعر.

يأتى ذلك فى إطار تحفيز منظمى الرحلات على تكثيف جهودهم التسويقية لمصر، وخاصة مدينة الأقصر التى عانت من انخفاض الحركة السياحية خلال الأعوام الماضية، والتى أدت إلى حالة من الركود مما دعا أصحاب الفنادق لغلق منشآتهم وتسريح العمالة المدربة لعدم قدرتهم على دفع رواتبهم الشهرية.

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