بالصور.. "اتحاد الشرطة" يكرم أطفالا من ذوى الإعاقة حاصلين على بطولات

نظم نادى اتحاد الشرطة، حفلا لتكريم 5أطفال من ذوى الإعاقات الخاصة والأعضاء بفرقه المشاركين دوليا فى رياضات مختلفة، بحضور اللواء عماد مدبولى، رئيس نادى اتحاد الشرطة، والدكتور طارق معوض، نقيب العاملين فى مجال التربية الخاصة.

وكرم النادى كلا من مريم طارق لمشاركتها بمنتخب الأوليمبياد الخاص للسباحة والبطولة العربية بدبى، أيمن سليم وعبد الرحمن أيمن، الفائزين بمسابقة الأوليمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأمريكا 2015، ومارين جرجس، الحاصل على الميدالية البرونزية بالبطولة العربية للبولينج، ولبنى مصطفى المشاركة بمنتخب الأوليمبياد الخاص للسباحة والبطولة العربية بدبى.

وشارك بالتكريم عدد قيادات الشرطة منهم العميد فاتن أبو لمون، مساعد المدير لشئون الرياضية، والعقيد على غيط، عضو مجلس إدارة النادى، والعقيد خالد أمين، المدير التنفيذى للنادى، والعقيد منى أحمد، المدير الإدارى لفريق ذوى الاحتياجات الخاصة، والمقدم محمد، مدير حمام سباحة الشرطة بالدراسة، والملازم أول سيد هريدى، إدارة النشاط الرياضى.

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