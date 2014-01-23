8 نصائح للعناية المنزليّة بالسجّادة

تُعدّ السجادة من القطع الثمينة التي تفترش أرضيّات مساحتك، تضفي الفخامة على أرجائها، وتشيع إحساساً بالدفء والحميميّة.ولذا، تتطلّب عناية فائقة منك، عند تنظيفها في المنزل.

"سيدتي نت" يقدّم لك أبرز النصائح، للعناية بها:

ـ نظّفي السجّادة التي تفترش أرضيّة كلّ من غرف المعيشة والأطفال، يومياً، بواسطة المكنسة الكهربائية، لأنّها سريعة الاتساخ.

ـ امسحيها بفوطة من الإسفنج، مبلّلة بمزيج مؤلّف من الماء والخلّ، وذلك 3 مرّات في الأسبوع، للحفاظ على بريقها.

ـ تجنّبي مسحها بالقماش أو بفرشاة خشنة، منعاً لتلف وبرها.

ـ تجنّبي غسلها كثيراً، سوى في الحالات الضرورية.ويفضّل غسلها مرتين في السنة؛ وذلك بواسطة مساحيق الغسيل وفرشاة مخصّصة.

ـ سارعي إلى إزالة البقع فور سقوطها عليها، فكلّما طالت فترة البقعة صعبت إزالتها.

ـ أضربي جهتها الخلفيّة بأداة خاصّة، للتخلّص من الغبار العالق بها، ودعيها لبعض الوقت في الشمس.

ـ وضّبيها عن طريق اللفّ لا الطيّ؛ علماً أن أعدائها هم:الرطوبة والماء والشمس، فيما التهوئة ضرورية جداً لها.

ـ امنعي دخول أفراد عائلتك بأحذيتهم المتّسخة إلى الغرف المكسوّة بالسجاد، تلافياً لئلا ينقلوا الغبار والأتربة إليه.

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