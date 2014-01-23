"شيفروليه" تسجل مبيعات عالمية قياسية في عام 2013

كتب : ياسر شعبان الخميس 23-01-2014 16:47

كروز السيدان

سجّلت علامة شيفروليه نتائج قياسية في مبيعاتها لعام 2013، حيث بلغ عدد السيارات المباعة خلال العام 4.984.126 سيارة في مختلف أرجاء العالم.

وفي هذا السياق قال آلان باتي، النائب الأول للرئيس في شيفروليه العالمية، إن "عام 2013 كان عاماً فريداً بالنسبة إلى علامة شيفروليه مع إطلاق 25 طرازًا جديدًا حول العالم، من ضمنها الطرازات الجديدة لأبرز الأسماء المتميزة لدى العلامة وهي كورفيت وإمبالا، وسيلفرادو وقد مكنت قوة طرازاتنا الجديدة مع تجربة بيع التجزئة المطورة بشكل كبير من جذب المزيد من العملاء نحو العلامة وتسجيل هذا الرقم القياسية في المبيعات العالمية".

وارتفعت مبيعات شيفروليه في أسواق الولايات المتحدة الأميريكية، والصين، والبرازيل، والمكسيك- أكبر أربع أسواق لدى العلامة- بنسبة 4% وتضمنت قائمة الأسواق الخمسة الأولى لدى شيفروليه من حيث المبيعات في العام 2013.

ويبقى طراز كروز السيدان، السيارة الأفضل مبيعاً لدى علامة شيفروليه على المستوى العالمي فمنذ إطلاقها في العام 2008، تمكنت شيفروليه من بيع أكثر من 2.5 مليون سيارة كروز.

ومن جانبه، قال موريس ويليامز، الرئيس والمدير الإداري في جنرال موتورز عمليات الشرق الأوسط: "تتواصل شيفروليه مع المزيد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط بفضل مجموعة الطرازات الأقوى على الإطلاق في تاريخ العلامة وقد أثبتت سيارة ماليبو على وجه الخصوص نجاحها المتميز في المنطقة، محققة في 2013 نموًا في المبيعات وصل إلى 33% بالمقارنة مع العام الذي سبقه ونحن على ثقة تامة في استمرارنا بتحقيق أداء متميز خلال العام 2014، مع الطرازات التي تم إطلاقها مؤخراً مثل إمبالا وسيلفرادو، والإطلاقات المقبلة مثل تراكس وتاهو".

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