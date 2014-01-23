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"السّلطانة هيام السّوريّة" تحضّر لمشروع إعلامي سرّي في أمريكا

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"السّلطانة هيام السّوريّة" تحضّر لمشروع إعلامي سرّي في أمريكا "السّلطانة هيام السّوريّة" تحضّر لمشروع إعلامي سرّي في أمريكا

كشفت الفنّانة السّوريّة لمى إبراهيم في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" أنّها سافرت منذ أسبوعين إلى أمريكا لدراسة عرض تلقّته هناك يتعلّق بالإعلام، لا سيّما أنّها خاضت العام الفائت أولى تجاربها الإعلاميّة في التّقديم التلفزيوني في دمشق في أحد البرامج الفنيّة خلال شهر رمضان مبارك.

وقالت إبراهيم التّي اشتُهِرت بتأديتها لدوبلاج صوت "السلطانة هيام"، في المسلسل التركيّ "حريم السلطان": "لا أستطيع إعطاء تفاصيل عن مشروعي بالإعلام إلى حين توقيع العقود، فالموضوع لا يزال قيد الدّراسة".

وعلى الصّعيد الدرامي، عبّرت إبراهيم عن قلّة الفرص هذا العام بسبب وجود تفضيلات معيّنة في الوسط الفنّي لفنّانات معيّنات، فيما أشارت إلى أنّها شاركت في مسلسل واحد فقط وهو الجزء الثّالث من مسلسل "زنود الست".

وتجسّد الفنّانة السّورية في "زنود السّت" شخصيّة تاجرة يمنيّة تُدعى "أنهار" تأتي مدينة دمشق لتتاجر بالأحجار الكريمة والفضّة، ولكنّها تتعرّض للنصب هُناك.

 

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