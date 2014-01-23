إيلي صعب يضع بصمته الملكية في باريس

تنتظر كل سيدة عرض أزياء المصمم ايلي صعب من باريس مع بداية أسبوع الموضة، حيث انتظرت محبات الأناقة عرضه الملكي الرائع الذي أقيم البارحة في أسبوع الموضة لربيع وصيف 2014 في باريس، وقد نجح المصمم اللبناني المبدع مرة أخرى في إبهار متابعيه ومفاجأتهم.

بدأ المصمم عرضه بمجموعة من الفساتين الوردية والبيضاء المميزة بتفاصيلها المتقنة وقصاتها الأنيقة، ثم انتقل بعد ذلك ليقدم خيارات متعددة تناسب ذوق كل سيدة وتوفر لها الإطلالة المثالية التي تحلم بها بألوان مشرقة كالأحمر والأصفر والأرجواني، ولكن الفساتين الموردة وذات التدرجات اللونية الساحرة كانت المفضلة لدى متابعاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، كما فاجأنا المصمم بعرض عدد من الفساتين الملكية الكبيرة "Ball Gowns" في هذه المجموعة، إلى جانب التصاميم الناعمة التي عرف بها.

ومع وصولنا إلى نهاية العرض تنبأنا بظهور فستان عروس مبهر، وقد كنّا محقين في ذلك، إذ اختتم المصمم اللبناني عرضه بفستان عروس رائع تزينه تفاصيل مبهرة حبست أنفاس الحضور.

بعد نظرة سريعة على إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل "Golden Globes" و"SAG Awards"، يمكننا القول أن الفساتين البراقة هي من الاتجاهات البارزة في فساتين السهرات، وقد جاء عرض المصمم ايلي صعب البارحة ليؤكد على هذه الفكرة، إذ شاهدنا عدداً من الفساتين الرائعة التي تجعلنا نتوق لرؤيتها تزين إطلالات السجادة الحمراء.

يذكر أن النجمة إليسا كانت من الحضور في هذا العرض لصديقها المصمم ايلي صعب، فهل سنراها متألقة بأحد هذه التصاميم المعروضة؟

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مشاهدات "سيدتي نت" من أسبوع الموضة