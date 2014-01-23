ماذا ارتدت النجمات في أسبوع الموضة في باريس؟

تحرص النجمات على الاطلاع على المجموعات الجديدة التي يقدمها أشهر المصممين العالميين، مما يتطلب غالباً حضورهن لعروض الأزياء العالمية، حيث تحجز لهن الصفوف الأمامية دائماً.

لفتتنا العديد من الإطلالات الرائعة للنجمات في أسبوع الموضة للأزياء الراقية لربيع وصيف 2014، والذي يقام حالياً في باريس، وكان أبرزها إطلالة Lady Gaga في عرض Versace، إذ حضرت باعتبارها الوجه الإعلاني للدار متألقة بفستان أسود طويل مع رداء يغطي رأسها، وقد وقفت تكريماً لصديقتها Donatella Versace في الختام، كما حضرت النجمة هيفاء وهبي متألقة بفستان أسود جميل في العرض نفسه.

في عرض المصمم Stéphane Rolland ظهرت النجمة Kim Kardashian بلوك فضي لامع أثار جدلاً بين متابعي "سيِّدتي نت"، فالبعض يرى إطلالتها عصرية جميلة، بينما شبه آخرون زيها بالورق المعدني أو القصدير.

من ناحية أخرى حرصت النجمة اللبنانية إليسا على السفر إلى باريس لحضور عرض مصممها المفضل ايلي صعب، وقد تألقت بفستان ساتان جميل مع معطف من الفرو، فيما تكررت أسماء بعض نجمات، مثل: Olga Kurylenko، وPaz Vega، وأيقونات الموضة Anna Dello Russo، وMiroslava Duma في عدد من العروض المختلفة.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات في عروض أسبوع باريس للموضة، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟



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