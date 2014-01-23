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أمن الشرقية يشيع جثمان شهيد الشرطة فى بورسعيد بمسقط رأسه بالزقازيق

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أمن الشرقية يشيع جثمان شهيد الشرطة فى بورسعيد بمسقط رأسه بالزقازيق أمن الشرقية يشيع جثمان شهيد الشرطة فى بورسعيد بمسقط رأسه بالزقازيق

شيعت مديرية أمن الشرقية، عصر اليوم الخميس، جثمان عريف الشرطة جمال عبد الناصر عطا الله من قوة مديرية أمن بورسعيد، فى جنازة عسكرية خرجت من مسجد عبد العزيز حجازى دائرة قسم ثانى الزقازيق، وشارك فيها اللواء محمد مسعود مساعد المدير للأمن العام، والمقدم بسام الجزار نائب مأمور قسم ثانى الزقازيق وقيادات المديرية، وسط هتافات وصراخ أسرة الشهيد.

وكان العريف شرطة جمال عبد الناصر عطا من قوة مديرية أمن بورسعيد قد استشهد فجر اليوم الخميس فى مأمورية ببورسعيد، وتم تشيع جثمانه فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بكفر عبد العزيز حجازى دائرة قسم ثانى الزقازيق.
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