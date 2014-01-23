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جبهة مؤيدى السيسى تنعى شهداء الشرطة بحادث بنى سويف

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جبهة مؤيدى السيسى تنعى شهداء الشرطة بحادث بنى سويف جبهة مؤيدى السيسى تنعى شهداء الشرطة بحادث بنى سويف

نعت جبهة مؤيدى السيسى، شهداء الشرطة الذين سقطوا اليوم، ضحية للغدر والإرهاب بمحافظة بنى سويف.

وأكدت الجبهة فى بيانها الصادر، منذ قليل، أن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد الشعب المصرى إلا إصرارًا على بناء مستقبله وإكمال خارطة الطريق ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية ومساندة الجيش والشرطة فى حربهم المقدسة على الإرهاب.

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