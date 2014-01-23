أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالمنوفية

Google+ Print
اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالمنوفية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالمنوفية

نشبت منذ قليل، اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وقوات الأمن، وذلك إثر قيام أعضاء الجماعة الإرهابية برشق قوات الأمن والأهالى بالحجارة والمولوتوف أثناء قيامهم بمسيرة بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن بتفريق المسيرة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وتحدث الآن حالة من الكر والفر وسماع دوى إطلاق رصاص.

لمزيد من أخبار المحافظات..

محافظ بنى سويف: توقعت الحادث الإرهابى.. وسنتصدى للأعمال الإجرامية

قوات الأمن تفرق مسيرة للإخوان فى السويس بقنابل الغاز

مسيرة لطلاب الإخوان بميدان الأربعين بالسويس وسط اختفاء قوات الأمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365