اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالمنوفية

نشبت منذ قليل، اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وقوات الأمن، وذلك إثر قيام أعضاء الجماعة الإرهابية برشق قوات الأمن والأهالى بالحجارة والمولوتوف أثناء قيامهم بمسيرة بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن بتفريق المسيرة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وتحدث الآن حالة من الكر والفر وسماع دوى إطلاق رصاص.

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