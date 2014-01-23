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رئيس الجامعة العمالية يطالب بتغيير شامل بمنظومة التعليم الفنى

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رئيس الجامعة العمالية يطالب بتغيير شامل بمنظومة التعليم الفنى رئيس الجامعة العمالية يطالب بتغيير شامل بمنظومة التعليم الفنى

كتب : أحمد محمد الخميس 23-01-2014 16:21

طالب الدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة العمالية بضرورة إجراء تغيير شامل في منظومة التعليم الجامعي ، خصوصا بعد إقرار دستور الجديد ، وشدد إسماعيل علي ضرورة الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، من خلال الاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد نواة هامة جدا للتقدم في المجال الصناعي والتجاري والزراعي.

ولفت إلي أن الجامعة العمالية اتجهت نحو ربط التعليم بسوق العمال واعتمدت أقسام جديدة في الدارسة منها شعبة الفندقة والجودة مما سيساهم في تخريج دفعات من الطلاب القادرين علي الانخراط في سوق العمل

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