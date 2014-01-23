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أبو عيطة يبحث مع إتحاد العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص

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أبو عيطة يبحث مع إتحاد العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص أبو عيطة يبحث مع إتحاد العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص

كتب : أحمد محمد الخميس 23-01-2014 16:30

يجتمع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال برئاسة جبالى المراغى فى أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله يوم الأحد المقبل ، و أكد جمال عقبى أمين الصندوق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاجتماع مع وزير القوى العاملة والهجرة سيتطرق إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم أكثر من 20 مليون عامل مؤكدا فى الوقت ذاته أن المجلس القومي للأجور أوشك على الانتهاء من تحديد قيمة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص .

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