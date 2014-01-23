ارتباك ببعض الوزارات لتأخر صرف راتب يناير.. والمالية: صرف علاوة الحد الأدنى قبل نهاية الشهر

كتب : قسم الاقتصاد الخميس 23-01-2014 15:24

قالت وزارة المالية، إنها ستصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في استمارات منفصلة قبل نهاية يناير، وأنه لن يتم ترحيلها إلى مرتبات شهر فبراير.

وأكد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن بعض الجهات لم تتمكن من صرف علاوة الحد الأدنى للأجور مع مرتبات الشهر الحالي الجاري، موضحًا أن الوزارة تتلقى كافة الاستفسارت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى من كافة الجهات الحكومية للرد عليها.

على صعيد متصل، سادت حالة من الارتباك بعدد من الوزارات نتيجة تأخر صرف مرتبات شهر يناير، وعلاوة الحد الأدنى للأجور لشهر يناير، ورغم إصدار وزارة المالية منشورًا منتصف الشهر يفيد بصرف أجور العاملين أمس 22 يناير قبل الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير، إلا أن عددًا من الوزارات لم تبدأ صرف الأجور بعد.

وسادت حالة من التذمر أوساط الموظفين العاملين بوزارة التجارة والصناعة بسبب تأخر صرف مرتبات شهر يناير، وتسبب خطأ إداريًا من قبل إدارة الحسابات بالوزارة في تأخر صرف الشيك الخاص برواتب العاملين، ما أدى إلى تأجيل صرفها، في حين حصل العاملون بوزارة الاستثمار على مرتباتهم الشهرية الأربعاء، لكنها لم تتضمن الزيادة المقررة وفقًا للحد الأدنى للأجور على العاملين التي تقل مرتباتهم عن 1200 جنيه، بينما حصل موظفو وزارة الإسكان على مرتباتهم الأربعاء الماضى بالحد الأدنى للأجور.