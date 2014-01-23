"الشباب" تنظم دورات تدريبية فى مهارات العمل الأساسية وأعمال الدهانات

تنظم وزارة الشباب الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، دورات تدريبية للشباب من سن 18 إلى 35 سنة فى مجال مهارات العمل الأساسية، وأعمال الدهانات بالتعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)، شركة سكيب (Scib) للدهانات، وشركة تيميز (Temmy's) للمنتجات الغذائية.

وتتضمن الدورات التوعية بمجالات العمل والوظائف المختلفة مثل مسئول (موارد بشرية- مبيعات – تسويق – خدمة عملاء – سكرتارية – استقبال) والتدريب على مهارات العمل الأساسية والتى يحتاجها الشباب فى حياتهم العملية ومنها (التواصل – تنظيم الوقت – العمل الجماعى – السلامة والصحة المهنية)، وكذلك التدريب العملى وزيارة المصانع.

وتشمل الدورات التدريب على مهنة الدهانات تحت شعار "مش عيب" ضمن برنامج "اتعلم أساس الدهانات" والذى يقوم على أساس التدريب الفعلى والعملى للشباب لتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات والمعلومات التى تساعدهم على بداية معرفتهم بأساسيات مهنة النقاش بصورة صحيحة.

ومن المقرر، أن يتم تنفيذ برنامج الكفاءات الاساسية للموظف الفعال فى الفترة من فبراير حتى يوليو 2014، بواقع دورة واحدة شهريًا بمركز شباب الجزيرة، فيما تبدأ دورة مهنة الدهانات خلال شهر يناير 2014، على أن تستمر هذه الدورة حتى ديسمبر المقبل، بواقع (15) يومًا شهرياً بمركز شباب الفسطاط.

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