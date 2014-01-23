بالصور: النجوم زاروا عاصي الحلاني في المستشفى

حرص عدد من الفنانين على زيارة الفنان عاصي الحلاني في مستشفى "رزق" للاطمئنان على صحته، بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة التكلس في منطقة الورك تكللت بالنجاح، وكان من بين الزوار راغب علامة ومحمد كريم ووليد توفيق وصابر الرباعي .

زوجة الحلاني كوليت بولس التي لم تفارق زوجها في المستشفى، استقبلت زملاءه الفنانين وحرصت على التقاط صور لعدد منهم وقامت بنشرها على "تويتر".

راغب علامة علق على الصورة التي تجمعه بزميله عاصي قائلاً:" الآن قمت بزيارة الفنان الصديق عاصي الحلاني في المستشفى .. الحمد لله تكلّلت العملية بالنجاح .. ألف الحمد لله على سلامتك عاصي".

أما كوليت بولس فكتبت "شكراً صابر الرباعي على دعمك" تحت الصورة التي تجمع زوجها بزميله صابر الرباعي وهما يلوحان بعلامة النصر المعتمدة في برنامج "the voice".

الفنان وليد توفيق نشر صورة له مع عاصي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليها قائلاً: "مع الصديق الحبيب فارس الغناء عاصي الحلاني في المستشفى . الحمدلله ع السلامة يا بطل".

بدوره نشر الفنان محمد كريم صورة تجمعه والفنان راغب علامة بعاصي في المستشفى على موقع "انستجرام "، وعلق عليها قائلا:"عاصي الحلاني ومحمد كريم وراغب علامة في زيارة للغالي عاصي مني انا و راغب حمد الله على السلامه يا فارس".