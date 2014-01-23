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منتج يستغل اسم حسن الرداد لاستدراج الفتيات

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منتج يستغل اسم حسن الرداد لاستدراج الفتيات منتج يستغل اسم حسن الرداد لاستدراج الفتيات

علمت "سيدتي نت" أنّ أحد المنتجين وهو صاحب إحدى شركات الإنتاج ومالك لإحدى القنوات الفضائية أيضاً، يقوم حاليا بعمل كاستينج لبعض الفتيات لفيلم جديد، على أساس أنّ الفنان حسن الرداد هو بطل العمل مع كل من الفنانين رانيا يوسف وصلاح عبد الله وعمرو يوسف، وهو ما يعد استغلالا لأسماء هؤلاء النجوم من دون علمهم.
من جانبه فقد نفى المكتب الإعلامي للفنان حسن الرداد أن يكون قد تعاقد على فيلم جديد، وأوضح انه عرض عليه منذ فترة فيلمان لكنه اعتذر عنهما.

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سيدتي