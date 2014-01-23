القوات المسلحة تنظم ندوة علمية لجراحات الأنف والإذن والحنجرة

نظمت مستشفى غمرة العسكرى بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وقائع الندوة العلمية لجراحات الأنف والإذن والحنجرة، بمشاركة أكثر من 150 طبيبا من أطباء القوات المسلحة ووزارة الصحة وأساتذة جامعات القاهرة وعين شمس وبنها والمنوفية والزقازيق، وذلك فى إطار تطوير المنظمة العلاجية داخل المستشفيات فى مصر.

تناقش الندوة التى تستمر على مدار خمسة أيام أكثر من 25 بحثا وورقة عمل تناولت الأساليب الحديثة فى مجال زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية وجراحات مناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامى .

كما تتضمن الندوة العديد من ورش عمل للتدريب العملى والإكلينكيكى تحت إشراف نخبة من الخبراء العالميين فى هذا المجال، وإجراء 8 عمليات لجراحات الأذن وقاع الجمجمة وعرضها بنظام الفيديو كونفرانس لتعريف الأطباء على الجديد فى وسائل الفحص والأجهزة البحثية لنقل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين فى هذا المجال.

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