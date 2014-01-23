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التوصل لجهاز مغناطيسى يوضع أعلى فروة الرأس لعلاج الصداع النصفى

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التوصل لجهاز مغناطيسى يوضع أعلى فروة الرأس لعلاج الصداع النصفى التوصل لجهاز مغناطيسى يوضع أعلى فروة الرأس لعلاج الصداع النصفى

ظهرت إرشادات جديدة فى المملكة المتحدة توصى باستخدام جهاز مغناطيسى لعلاج بعض أنواع الصداع النصفى، حيث تقول الهيئة الصحية البريطانية، حسبما نشرت "بى بى سى"، فإن التحفيز المغناطيسى للدماغ قد يساعد فى تخفيف الأعراض فى بعض المرضى، لكن ما زالت هذه التقنية تحتاج إلى المزيد من البحث لمعرفة مدى سلامتها وفاعليتها على المدى الطويل، ويمكن استخدامها فى حال فشلت كل الوسائل الأخرى.

يصيب الصداع النصفى على اختلاف أنواعه واحدة من كل أربع نساء وواحدا من كل 12 رجلا فى المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج محدد له تتراوح وسائل العلاج من مسكنات الألم الشائعة كالباراسيتامول إلى العديد من الخيارات العلاجية الأخرى، وذلك لتخفيف الألم.

أجازت الهيئة الصحية البريطانية سابقا استخدام وسائل مختلفة من العلاج، منها الوخز بالإبر تحت إشراف الطبيب المختص، والآن استخدام التحفيز المغناطيسى.

يشتمل العلاج بالتحفيز المغناطيسى عبر الدماغ على وضع جهاز صغير على فروة الرأس، يبث نبضات مغناطيسية قصيرة، وهذا يساعد على تقليل الصداع إلى حد متوسط وتمت تجربة الجهاز على 164 من المرضى وساهم فى تخفيف الألم بنسبة 40% بعد ساعتين من الجلسة تقريبا.

ويقول البروفيسور بيتر جودسباى، رئيس الجمعية البريطانية لدراسة الصداع النصفى، سيسعى العديد من المرضى لتجربة العلاج المغناطيسى، بعد فشل كل الوسائل الأخرى فى تخفيف آلامهم.

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