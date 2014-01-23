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تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط ضمن أعراض الإصابة بسرطان الثدي

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تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط ضمن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط ضمن أعراض الإصابة بسرطان الثدي

كتب : أروا الشوربجي الخميس 23-01-2014 13:28

إن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء، حيث تشير دراسة إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثماني سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي في فترة ما من حياتها، وغالبا بدايته لا يكون له أعراض، لكن تبدأ الأعراض بتطور الخلايا السرطانية، والتي يمكن الكشف عنها بسهولة لأنها تعتبر أكثر وضوحا من غيره من أنواع السرطانات.

وتتمثل هذه الأعراض في:

1- ظهور كتلة بالثدي، عادة تكون غير مؤلمة.

2- إحمرار الثدي وتورمه، وشعور ببعض الألم به.

3- ظهور إفرازات من الحلمة، خاصة إفرازات دموية.

4- تغيير لون الحلمة وانكماشها أو انغلاقها على الذات.

5- تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط.

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