عمرو الليثي يعود لـ"راديو مصر" بـ"كل الناس"

كتب : انتصار حسني الخميس 23-01-2014 13:56

بدأ الإعلامى عمرو الليثي اليوم تقديم أولى حلقات برنامجه الجديد "كل الناس" على موجات إذاعة راديو مصر، البرنامج يعيد مرة أخرى إلى الإذاعة فكرة التحقيق التليفزيونى لكن فى شكل إذاعى جديد، يعتمد على لقاء كل الناس فى الشوارع وأماكن عملهم والاستماع إلى مشاكلهم، وما يهمهم، ثم يطرح قضاياهم على المسئولين وصناع القرار.

ويقول عمرو الليثي إن اختيار اسم "كل الناس" يكشف عن طبيعة البرنامج، لأنه برنامج كل الناس وليس فئة أو شريحة محددة أو طبقة اجتماعية أو اقتصادية بعينها، مشددا على أن كل الناس تجربة إذاعية جديدة يقدمها لمستمعيه الذين حرصوا على متابعته طوال عام مضى على راديو مصر عبر "إشارة مرور".

وأعرب "الليثى" عن سعادته بالعودة إلى جمهور الإذاعة، خاصة راديو مصر، مشيرا إلى أنه يعتبر برنامجه منصة مهمة لكل مصري للتعبير عن نفسه وطرح مشاكله، مؤكدا أن البرنامج بفكرته الجديدة سيكون بمثابة حلقة وصل بين المواطنين وصناع القرار، لأنه من غير المتصور فى مصر الجديدة أن تظل الفجوة قائمة بين المواطنين والمسئولين.