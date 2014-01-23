مؤسسات عجمان الخيرية تحتفل بمبادرة «شكراً خليفة»

نظمت المؤسسات الخيرية في عجمان، وتضم كلاً من جمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ومؤسسة العجماني الخيرية، عصر أمس الأول، ضمن مبادرة "شكراً خليفة"حفلاً ترفيهياً لأكثر من 350 يتيماً من الجمعيات الثلاث، وبمشاركة أيتام من جمعية دبي الخيرية، الذي استضافته مؤسسة العجماني الخيرية في مقر مشروع التلة الخيري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

وشهد الاحتفال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الأمين العام لجمعية الإحسان الخيرية، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ويوسف العجماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة العجماني للأعمال الخيرية، وحميد يوسف العجماني نائب رئيس مجلس الأمناء، وناصر الجنيبي المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، وجمع من الحضور وأولياء الأمور.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات المختلفة، والألعاب الجماعية، والمسابقات الترفيهية في أجواء احتفالية مبهجة شارك فيها الأيتام وأمهاتهم، معبرين عن حبهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أولى شعبه كل الرعاية والاهتمام، وأدخل الفرحة إلى قلوب أبناء الوطن، فكانت مبادرة "شكراً خليفة" مناسبة للتعبير عن نشر الفرح والرحمة والعطاء بينهم، وانطلاقاً من حرص جمعية الإحسان على مشاركة الأيتام في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية والمبادرات الخيرية.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أن مبادرة "شكراً خليفة " للأيتام، التي نظمتها الجمعيات الخيرية، جمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بدعم من مؤسسة العجماني الخيرية، هدفت إلى عملية التفاعل الاجتماعي بين الأيتام ومساعدة الأطفال على تكوين علاقات تعمل على دعم ثقتهم بأنفسهم وبالمجتمع من حولهم، وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، بما يسهم في بناء ونهضة الدولة.