نقابة العلميين تنظم 18 دورة تدريبية خلال الربع الأول من العام الحالى

قال الدكتور فهمى طلبة نقيب العلميين، إن النقابة تبدى اهتماما كبيرا بالشباب من أعضائها، خاصة العلميين حديثى التخرج والذين يكونون فى بداية الطريق، حيث تعمل النقابة على رفع مهاراتهم وتنميتها بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل مناسبة لهم.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن النقابة تواصل برنامجها التدريبى خلال العام الحالى عبر مركز التعليم المستمر بالنقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قرر خصم 40 % من قيمة الدورات العلمية المتخصصة لطلاب الدراسات العليا، وأن جميع المشتركين يحصلون على شهادات معتمدة من النقابة تفيد اجتيازهم هذه الدورات.

وأوضح أن النقابة تحرص على استمرار برنامجها التدريبى الذى يستفيد منه العلميون من أعضائها حيث نظمت على مدى العام الماضى عددا من الندوات والدورات العلمية استفاد منها العشرات من أعضاء النقابة ومن بين هذه الدورات دورة معالجة الصرف الصحى واختباراتها المعملية.

ومن جانبه، لفت الدكتور أسامة يحيى الأمين العام للنقابة إلى أن الربع الأول من العام الحالى سيشهد 18 دورة تدريبية تضم دورة الميكروسكوب الإلكترونى وتطبيقاته ودورة تكنولوجيا معالجة المياه فى شهر يناير، و8 دورات تدريبية خلال فبراير القادم تدور حول تطبيقات الليزر الصناعية والتحليل الكروماتوجرافى، وإدارة اللوجيستيات "مفاهيم علمية " وتطبيقات عملية، ودورة مكثفة للجيولوجيين، ودورة إدارة وتسويق المعامل الطبية، ودورة السموم والمخدرات، وأساسيات معالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى ندوة عن نظم الجودة فى المعامل الطبية والتى يتم الاشتراك فيها مجانا.

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