"البيئة" تستعين بمؤسسة فريدريش ايبرت لإعادة هيكلة وتطوير الجهاز

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أن جهاز شئون البيئة كله يخضع لإعادة هيكلة وتطوير وبناء قدرات للعاملين كل فى تخصصه، طبقا لخطة الوزارة الجديدة.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شئون البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مهمة إعادة هيكلة الجهاز وتطويره تم إسنادها لشركة أكسفورد ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، وجارى وضع الخطة بالكامل وتنفيذها فى وقت قريب جدا، لرفع قدرات العاملين وكفاءتهم المهنية.

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