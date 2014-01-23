مرّة جديدة مريم حسين تتعرّض للسرقة من خادمتها

مرّة جديدة تتعرض الفنانة مريم حسين للسرقة من خادمتها وهي نائمة.

فقد تقدمت والدة مريم بشكوى ضد خادمة من الجنسية الاثيوبية، بعد سرقتها مبلغ 450 ألف درهم إماراتي و5000 دينار " مايعادل 17 ألف دولار.

وسجّلت الشكوى في مخفر السالمية برقم 2014-41 وذكرت الشاكية أنّها كانت خارج الشقة الفندقية التي يقطنان بها في الكويت، وفوجئت بإتصال من ابنتها مريم تفيدها بتعرضها للسرقة من الخادمة الاثيوبية أثناء نومها.

وبلغ مجمل المسروقات ساعتين ثمينتين بقيمة 450 ألف دولار، بالاضافة إلى مبلغ الــ 5000 دينار عربون ومقدم الاعمال التي تصورها مريم حالياً في الكويت.

وتقوم حالياً الجهات الامنية بالبحث عن الخادمة الهاربة والتحقيق مع المكتب الذي اتفق مع مريم حسين على إستئجارها لمدة شهر .