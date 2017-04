The Wolf of Wall Street يتصدّر المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي تراجع فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug حيث حصد مع 10.9 مليون دولار. ودخل الفيلم الكرتوني الصيني Boonie Bears مباشرة في المرتبة الرابعة مع 15 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit مباشرة في المرتبة الثالثة مع 22.2 مليون دولار وتراجع الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 24.6 مليون دولار ليدخل فيلم The Wolf of Wall Street مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 27 مليون دولار .

في أميركا، تراجع فيلم Frozen ثلاث مراتب واحتلّ الخامسة مع 11.8 مليون دولار، ودخل فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit مباشرة في المرتبة الرابعة حيث جمع 15.5 مليون دولار. ودخل أيضاً الفيلم الكرتوني The Nut Job مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 19.4 مليون دولار وتراجع فيلم Lone Survivor من المرتبة الأولى الى الثانية مع 22 مليون دولار. ودخل فيلم Ride Along مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 41.6 مليون دولار .

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم August: Osage County مباشرة في المرتبة الخامسة مع 6214 مشاهد وبقي الفيلم الكرتوني Justin and the Knights of Valour في المرتبة الرابعة مع 8279 مشاهد. وتراجع الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الثانية الى الثالثة حيث شاهده 14823 شخص وتراجع فيلم The Wolf of Wall Street من المرتبة الأولى الى الثانية مع 18259 مشاهد، ودخل فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 56255 شخص.

في لبنان، بقي فيلم Frozen في المرتبة الخامسة مع 4446 مشاهد، وبقي أيضاً فيلم The Wolf of Wall Street في المرتبة الرابعة مع 5033 مشاهد. وتراجع الفيلم اللبناني Bébé الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 7270 شخص. ودخل فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit مباشرة في المرتبة الثانية مع 8101 مشاهد، ليبقى فيلم The Legend of Hercules في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 9913 شخص.