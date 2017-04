كرتون وكوميديا وأكشن جديد الصالات العربية

The Nut Job و Ride Along و The Legend of Hercules هي الأفلام البارزة في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

The Nut Job

فيلم كرتوني شاركت فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Liam Neeson و Katherine Heigl و Brendan Fraser. السنجاب Surly كان السبب بإفساد المخزون الشتوي للسناجب ولذلك تمّ طرده من المجموعة. ولكن عن طريق الصدفة، يكتشف متجراً لبيع المكسرات مليئاً بكميات خيالية. فهل سيكفّر عن ذنوبه ويعوّض خسارة السناجب بسرقة المتجر؟

The Nut Job فيلم أنصح الأولاد بمشاهدته ويعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Ride Along

Ben شاب ثرثار يعمل كحارس ويتحضّر حالياً لدخول أكاديمية الشرطة، تصرّ حبيبته Angela أن يطلب يدها للزواج من أخيها الضابط في الشرطة James Payton. هذا الأخير ليس مقتنعاً بأن Ben هو الشخص المناسب لشقيقته والقادر على حمايتها. ولكن في المقابل سيعطيه فرصة ليثبت العكس وذلك بمرافقته خلال يوم واحد بمهماته البوليسية. هذه هي باختصار قصة هذا الفيلم الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا ويقوم ببطولة Kevin Hart و Ice Cube.

Ride Along يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

The Legend of Hercules

بعد أن قدّم لنا في التسعينات من القرن الماضي مجموعة من أفلام الأكشن التي كسّرت جميع الإيرادات على شباك التذاكر في العالم أمثال Die Hard 2: Die Harder و Cliffhanger، يعود المخرج Renny Harlin هذا الأسوع بقوّة الى الساحة السينمائية مع هذا الفيلم الذي يأمل أن يحصد النجاح من خلاله. تدور قصة الفيلم حول Hercules الذي أحب Hebe وأراد الزواج منها ولكن سيتم القبض عليه ليباع بعدها كعبد. وبهدف قتله والتخلّص منه سيجر على المشاركة في قتالات مميتة ولكن ما لا يعرفه الجميع أن Hercules هو إبن Zeus ومن الصعب القضاء عليه.

The Legend of Hercules يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان.