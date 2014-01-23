طلاب الإعدادية بالجيزة يشكون من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية، واعتبر العديد من الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب الفائق خاصة فى السؤال الأول، بالإضافة إلى السؤال الرابع والأخير فى الجزء الخاص بمادة التاريخ، ويتضمن الامتحان أربعة أسئلة رئيسية، اثنان فى الجغرافيا، واثنان فى التاريخ .

بينما تضمن السؤال الرابع "سيظل التاريخ يذكر بكل مجد واعتزاز ثورات الشعب المصرى التى هزت أركان الفساد، وحطمت أمال الطغاة، وكيد الطامعين"، وطلب السؤال ما النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الأولى عام 1798؟ أسباب ثورة الشعب المصرى عام 1804 ؟ مارأيك فى اعتبار ثورة 1919 ثورة شعبية شاملة ؟ .

> ومن جانبه، قال مجدى الهوراى مستشار المادة، أن الامتحان تم وضعه فى مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى بعض الجزئيات لتمييز الطالب الفائق من غيره، وتم الالتزام بالكتاب المدرسى فى وضع الأسئلة .

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