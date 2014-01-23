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سعادة بين طلاب الإعدادية بالقاهرة لسهولة امتحان مادة العلوم

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سعادة بين طلاب الإعدادية بالقاهرة لسهولة امتحان مادة العلوم سعادة بين طلاب الإعدادية بالقاهرة لسهولة امتحان مادة العلوم

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة القرابية الإعدادية بنين بإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة من أداء امتحان مادة العلوم وجاء الامتحان مكونا من 4 أسئلة إجبارى.

عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط على عكس امتحان اللغة الإنجليزية أمس، والذى جاء به الكثير من النقاط الصعبة ومن خارج المنهج، خرج الطلاب قبل موعد انتهاء الامتحان بنصف ساعة نظرا لسهولته بينما عبر الطلاب عن فرحتهم بانتهاء امتحان نصف العام الدراسى وبدء الإجازة.

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