شرطة أبوظبي تعود الإعلامي طارق الحمادي في المستشفى

زار وفد من الإدارة العامة للحراسات والمهام الخاصة بشرطة أبوظبي، أخيراً، الإعلامي طارق الحمادي بالمستشفى للاطمئنان على صحته؛ بعد تعرضه للاختناق داخل الأستديو في برنامج (هنا أبوظبي) الذي يُبث على الهواء مباشرة، نتيجة لخلل فني في نظام الإطفاء الذي أدى إلى تسرب غاز ضار بالصحة.

ونقل الوفد تحيات القيادة الشرطية، وتمنياتها له بالشفاء العاجل، كما تخلل الزيارة تبادل الحديث بين الوفد والإعلامي طارق حول وضعه الصحي، وملابسات الحادث.

وأشاد الحمادي بهذه البادرة الطيبة التي تركت أثراً طيباً في حالته الصحية والنفسية، كما تمنى له الوفد الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي لشرطة أبوظبي لتعزيز العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع.