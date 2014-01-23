مالكو مانشستر سيتي الإنجليزي يستحوذون على ناد أسترالي

(إفي) - أعلن صندق الاستثمار الإماراتي الذي يملك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن شراء حقوق ملكية نادي ملبورن هارت الأسترالي لكرة القدم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.

وبلغت قيمة الصفقة 11 مليون دولار أمريكي مقابل حصول مانشستر سيتي على 80% من حصة النادي الأسترالي، فيما ستبقى 20% ملكا لنادي ملبورن ستورم الأسترالي للرجبي، وصدق على الاتفاق الاتحاد الاسترالي لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي ديفيد جالوب "مالكو مانشستر سيتي وشركاؤهم الأستراليون قاموا باستثمار استراتيجي، وأنا أرحب بهم في بطولة تزداد أهمية. إنها بادرة أخرى على أن العالم يحول أنظاره إلى كرة القدم الأسترالية".

وأكد جالوب أن هذه الصفقة سوف تساعد على تعزيز المنافسة المحلية، وبالطبع ستدعم فريق مدينة ملبورن الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الأسترالي الممتاز.

وقال الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، فيران سوريانو، إن النادي الإنجليزي يشعر "بالحماسة إزاء الإمكانيات" التي يمكن أن يقدمها لهم النادي الأسترالي، الذي وصفه بأنه "أحد أنجح الاندية في بلاده".