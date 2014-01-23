مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بقطور فى الغربية

لقي طفلان شقيقان مصرعهما ، إثر نشوب حريق بشقة سكنية بقرية دماط بمركز قطور، وهرعت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران قبل ان تمتد إلى باقي المنزل المجاورة.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد طارق داود مأمور مركز قطور، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية ملك المغاوري عبد العزيز النجار 40سنة تاجر واحتراق غرفة النوم وبعض محتويات الشقة ، ونتج عن الحريق وفاة نجلي صاحب الشقة وهم عمر 7سنوات تلميذ ،وعبد الرحمن 4سنوات .

وبسؤال شقيق صاحب الشقة رأفت عبد العزيز النجار أمين الشرطة ، 47 سنة من قوة مديرية أمن كفر الشيخ إدارة المرور، وأرجع الحريق إلى ماس كهربي من الدفاية الكهربائية، ولا يتهم احد بالتسبب فيه.

تحرر المحضر 1606جنح مركز قطور، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وباشرت النيابة العامة التحقيق .