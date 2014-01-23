عدلي منصور: رجال الجيش والشرطة وقفوا إلى جانب الشعب لاستعادة ثورته

قال الرئيس عدلي منصور إن ثورة الـ 25 يناير كانت بداية لكسر حاجز الخوف والاستبداد في مصر، كما أن 30 يونيو نجحت في إعادة ثورة المصريين لمسارها الصحيح، وكانت صدعًا في العلاقة بين الشعب والشرطة والجيش.

وأضاف منصور : نحتفل اليوم بعيد الشرطة ونستدعي من ذاكرة تاريخنا كل المواقف المشرفة ضد الاحتلال، فعيد الشرطة عيد لكل مصري لارتباطه بفصل هام في مواجهة الاحتلال .

وأثنى منصورعلى دور رجال الشرطة والجيش في حفظ أمن مصر قائلًا : رجال الشرطة قدموا تضحيات عديدة من أجل إعادة الأمن و الاستقرار لمصر، مؤكدًا انحيازهم لإرادة الشعب خلال الثورة وحبهم المقدس لمصر، مضيفًا، أن الشعب أدرك أهمية دور رجال الشرطة الذي لا غنى عنه .