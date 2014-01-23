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عدلي منصور: رجال الجيش والشرطة وقفوا إلى جانب الشعب لاستعادة ثورته

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عدلي منصور: رجال الجيش والشرطة وقفوا إلى جانب الشعب لاستعادة ثورته عدلي منصور: رجال الجيش والشرطة وقفوا إلى جانب الشعب لاستعادة ثورته

الرئيس عدلي منصور

قال الرئيس عدلي منصور إن ثورة الـ 25 يناير كانت بداية لكسر حاجز الخوف والاستبداد في ، كما أن 30 يونيو نجحت في إعادة ثورة المصريين لمسارها الصحيح، وكانت صدعًا في العلاقة بين الشعب والشرطة والجيش.

وأضاف منصور : نحتفل اليوم  بعيد الشرطة ونستدعي من ذاكرة تاريخنا كل المواقف المشرفة ضد الاحتلال، فعيد الشرطة عيد لكل مصري لارتباطه بفصل هام في مواجهة الاحتلال .

وأثنى منصورعلى دور رجال الشرطة والجيش في حفظ أمن مصر قائلًا : رجال الشرطة قدموا تضحيات عديدة من أجل إعادة الأمن و الاستقرار لمصر، مؤكدًا انحيازهم لإرادة الشعب خلال الثورة وحبهم المقدس لمصر، مضيفًا، أن الشعب أدرك أهمية دور رجال الشرطة الذي لا غنى عنه .

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