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مؤتمر لـ 14 قبيلة بدوية بسيناء والسويس لدعوة الفريق السيسي للترشح للرئاسة غدًا

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مؤتمر لـ 14 قبيلة بدوية بسيناء والسويس لدعوة الفريق السيسي للترشح للرئاسة غدًا مؤتمر لـ 14 قبيلة بدوية بسيناء والسويس لدعوة الفريق السيسي للترشح للرئاسة غدًا

الفرق أول عبد الفتاح وزير الدفاع

أعلن الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين بالسخنة بالسويس أنهم قام بتدشين تحالف بين جميع القبائل البدوية بالسويس وجنوب سيناء لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي ودعوته للترشحه لرئاسة الجمهورية .

أضاف الشيخ خضير فى بيان إعلامي أنهم سيعقدون مؤتمر غدا الجعة بقصر ثقافة السويس بحضور ممثلين عن 14 قبيلة تدعوا الفريق السيسي بشكل رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن البدو حاليا على قلب رجل واحد وجميعهم يطالبون السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية لانه الافضل والاقوي لمصر .

وتابع شيخ قبيلة العمارين أنه دعي أعضاء جبهة الأنقاذ وحملة تمرد لحضور المؤتمر والقاء ممثلين عنهم كلمات فضلا عن تحدث 3 من ممثلي القبائل ، محذر اى شخص يحاول اثارة الشغب او محاول افشال المؤتمر تنظيميا انه سيلقي رد فعل قوية وعنيفة .

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